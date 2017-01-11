Создание загрузочного диска или флешки Windows

Что нужно знать?

Уважаемые читатели, сегодня мы с вами обсудим то, как сделать загрузочный диск или флешку Windows 7, 8.1 или 10 для компьютера. Но для начала мы ознакомимся с основными требованиями для выполнения этих действий. И также нужно будет узнать то, какие варианты создания существует. После этого мы разберём каждый из этих способов на подробном примере. Итак, вот какие варианты мы с вами сегодня рассмотрим: вариант с записью уже имеющегося образа операционной системы отдельно как для диска, так и для флешки. В последнем блоке будет описана запись с помощью специальной утилиты от Майкрософт, если вы не загружали образ. Этот способ подходит и для диска, и для флешки.

Но перед тем как выполнить заявленную процедуру, нам нужно будет убедиться, что вы полностью подготовлены. То есть у вас есть необходимые инструменты и программы. В общем, всё то, что вам пригодится, описано далее:



Диск должен быть объёмом не менее 4,7 гигабайт. Заранее лучше взять два диска, так как существует вероятность того, что он запишется с ошибками. В таком случае вам на помощь как раз и придёт второе устройство. Обратите внимание, что для некоторых версий ОС такой тип записи совершенно не подойдёт. Лучше всего использовать загрузочную флешку.

При использовании же флешки нам понадобится объём хранилища не менее восьми гигабайт. Она должна поддерживать тип USB 0 (под этот параметр подходят практически все накопители). Естественно, на ней ничего не должно быть записано. Если же там есть какие-то файлы и данные, то перенесите их в другое место.

Если у вас нет образа системы, то вам понадобится активное подключение к интернету. Если вы используете тарифный план с ограниченным трафиком, то мы крайне не рекомендуем пользоваться таким типом соединения. Вы просто можете попасть на круглую сумму в пользу своего провайдера. Пользуйтесь только соединением с безлимитным трафиком данных.

Некоторые устройства после переустановки могут не работать ввиду отсутствия драйверов в переустанавливаемой системе. В таком случае заранее позаботьтесь как минимум о драйвере для подключения к интернету. Например, если на ноутбуке есть Wi-Fi, то загрузите заранее с официального сайта соответствующие драйвера для той версии ОС, которую вы собираетесь ставить. В противном случае после переустановки у вас ничего не будет работать. То есть у вас не будет ни драйверов на видеокарту, ни драйверов для аудио и так далее. А если вы хотя бы позаботитесь об интернете, то вы сможете их все скачать штатными средствами Windows.

Не стоит забывать и о переносе всех нужных файлов и данных с компьютера на внешний носитель. Если же на вашем девайсе есть два локальных диска, где один предназначен для операционной системы, то вы можете перенести данные на другой. Они не удалятся и не исчезнут. Главное, правильно выбрать этот диск, так как одна маленькая ошибка может привести к колоссальным потерям информации. Рекомендуется перенести личные файлы на внешний носитель информации. Таковым может служить как обычная флешка, так и внешний жёсткий диск.

Как вы заметили, очень много нюансов ещё до проведения основных действий. Если вы учли их все, то можете приступить к работе. Если вы собираетесь ставить Windows 8.1 или 10, то рекомендуется сразу перейти к последней графе «У меня нет образа, что делать?», пункт «Windows 8.1 и 10». Выбираем соответствующий блок и следуем инструкции.

Как записать загрузочный диск?

Вставьте чистый пустой диск в устройство привода компьютера или ноутбука.

Найдите скачанный ранее образ нужной вам системы из интернета в проводнике компьютера.

Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Записать образ диска».

Если такого нет, то перейдите к пятому пункту, где описано использование сторонней программы.

В появившемся окне выберите устройство записи, которым будет служить вставленный ранее диск. Рекомендуется также установить галочку возле пункта проверки диска после записи.

Когда всё будет готово, нажмите «Записать». Дождитесь окончания работы программы. Готово!

Обратите внимание, что стандартный способ записи образа может сделать это с ошибками, так как делается это на максимальной скорости, которая отрицательно влияет на образ. Лучше использовать стороннюю программу (по возможности).

Загрузите утилиту UltraISO и установите её на свой компьютер или ноутбук.

Запускаем приложение и нажимаем вкладку «Файл» верхнего блока меню. Затем выбираем пункт «Открыть».

Здесь мы должны будем указать путь к образу диска. Жмём ОК.

Теперь найдите иконку горящего диска под верхним блоком меню и кликните по ней левой кнопкой мыши.

Укажите ваш диск как устройство для записи и установите минимальную скорость, чтобы образ установился без потери данных.

Когда все параметры будут установлены, кликаем Burn или «Записать» и ждём завершения процесса. Готово!

Как создать загрузочную флешку?

Для работы нам потребуется установка специальной программы под названием WinSetupFromUSB. Если быть честным, то слово «установка» здесь будет слишком громким: после скачивания файла вам нужно будет всего лишь распаковать архив и запустить версию для разрядности вашей ОС (32-битную или 64-битную).

Итак, загружаем нужный архив с официального сайта утилиты http://www.winsetupfromusb.com/downloads/ и распаковываем архив.

Запустите нужный файл, как было описано выше в первом пункте.

Появится главное окно утилиты, где мы с вами будем устанавливать необходимые параметры.

В самом верху устанавливаем флеш-накопитель, на который будет устанавливаться система Windows.

Поставьте галочки напротив пункта AutoFormat it with FBinst, которая проведёт подготовительные работы для вашего накопителя.

В следующем блоке Add to USB disk установите галочку напротив нужной версии операционной системы (ту, которую вы собираетесь поставить). Затем нажмите на кнопку справа с тремя точками и укажите путь, где хранится файл iso с образом системы. Обратите внимание на то, чтобы галочки стояли только напротив тех версий систем, которые вы добавили. То есть если вы ставите только Windows 7 или 8, то будет стоять одна галочка.

Теперь кликаем по кнопке Go и ждём, пока утилита сделает своё дело. Процесс этот может занять некоторое время, поэтому не стоит в панике вытаскивать флешку, перезагружать компьютер и так далее. Когда всё будет готово, вы увидите соответствующее сообщение в окне программы.

У меня нет образа, что делать?

Если вы не скачивали образ и думаете, что всё плохо, то вы очень сильно ошибаетесь. На самом деле, вам повезло намного больше, чем тем, у кого был заранее подготовлен файл для записи. Дело в том, что компания Майкрософт подготовила для своих пользователей очень удобный инструмент, который сделает всю работу за вас (касается Windows 8.1 и 10). Для тех, кто хочет поставить семёрку, повозиться всё-таки придётся. Выберите нужную версию ОС и перейдите к соответствующему блоку.

Windows 7

Переходим на сайт https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows7.

Внизу страницы напишите ключ активации и нажмите кнопку «Проверить».

Система автоматически предоставит вам ссылку для загрузки официальных образов именно для вашего ключа. То есть вам не придётся гадать, ваш ключ подходит для Домашней базовой или Профессиональной.

Обратите внимание, что здесь не подойдёт ключ, который поставлялся вместе с вашим устройством (наклейка на задней части ноутбука, например). Но активировать систему таким ключом вы можете.

Для записи образа используйте вышеописанные способы для создания диска или флешки.

Windows 8.1 и 10

Вам повезло намного больше. Сейчас вы узнаете почему.

Если вы хотите установить восьмёрку, то перейдите по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows8 и загрузите инструмент по кнопке внизу страницы.

Если вы собираетесь поставить десятку, то перейдите по адресу https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и тоже скачайте средство с помощью синей одноимённой кнопки.

Запустите загруженное средство на своём компьютере или ноутбуке.

Выберите язык, версию ОС, а также разрядность системы. Если в последнем вы сомневаетесь, то посмотрите разрядность в окне свойств компьютера. Для этого откройте «Мой компьютер» или просто «Компьютер».

Кликните в пустом месте правой кнопкой мыши и нажмите «Свойства».

Когда первые параметры выбраны, нажмите кнопку «Далее».

Следуя подсказкам на экране, выберите флешку или диск, на которую вы собираетесь записать образ. Подтвердите все свои действия.

Дождитесь окончания загрузки и записи образа. Скорость выполнения этих действия зависит от скорости вашего интернета. Готово! Можете приступить к переустановке или просто вытащить носитель образа.

Заключение

Дорогие друзья, сегодня мы с вами полностью разобрали вопрос о том, как сделать, записать и создать загрузочный диск или флешку Windows 7, 8.1, 10. Надеемся, что у вас всё получилось и вы успешно сделали своё дело. Расскажите в комментариях, какой из этих многочисленных способов помог вам в осуществлении ваших замыслов.